У России успехов нет: Минобороны Украины рассказало о ситуации в Соледаре

У России успехов нет: Минобороны Украины рассказало о ситуации в Соледаре3
- 11.01.2023, 16:40
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На Донецком плацдарме идут тяжелые бои.
Несмотря на перегруппировку российских оккупантов, усиление войск новыми «порциями» наемников ЧВК «Вагнера», российскому командованию все же не удается добиться желаемого успеха в Соледаре Донецкой области.
Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анны Маляр.
- В Соледаре продолжаются тяжелые бои, - рассказала она.
По ее словам, несмотря на попытки оккупантов прорвать оборону ВСУ, врагу все равно не удается захватить город.
«После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество «вагнеровцев», пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха», - добавила она.