У России успехов нет: Минобороны Украины рассказало о ситуации в Соледаре 3 11.01.2023, 16:40

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На Донецком плацдарме идут тяжелые бои.

Несмотря на перегруппировку российских оккупантов, усиление войск новыми «порциями» наемников ЧВК «Вагнера», российскому командованию все же не удается добиться желаемого успеха в Соледаре Донецкой области.

Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анны Маляр.

- В Соледаре продолжаются тяжелые бои, - рассказала она.

По ее словам, несмотря на попытки оккупантов прорвать оборону ВСУ, врагу все равно не удается захватить город.

«После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество «вагнеровцев», пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха», - добавила она.

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