Путин распечатал последние резервы РФ 4 11.01.2023, 16:53

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Дефицит российского бюджета достиг исторических рекордов.

Российские власти решили обратиться к последним не попавшим под санкции резервам иностранной валюты, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, достигший исторических рекордов в конце 2022 года, пишет Finanz.

С января ЦБ и Минфин РФ начинают продажу китайских юаней из Фонда национального благосостояния в рамках «бюджетного правила» - на 3,2 млрд российских рублей в день и 54,5 млрд рублей за месяц (до 6 февраля).

Всего в ФНБ 310 млрд юаней на 3,3 триллиона рублей - и это все, что осталось от ликвидной части «кубышки», которую государство копило с 2017 года. Другие валюты попали под санкции и были заморожены вместе с золотым запасом ЦБ, на который США наложили отдельные ограничения еще в апреле.

Валюта нужна рынку и бюджету: из-за «потолка цен на нефть» Россия теряет по $170 млн в день (согласно оценке CREA), а доходы правительства от нефтяной ренты в декабре рухнули на 33% год к году.

Как итог: бюджет завершил декабрь с дефицитом почти 4 трлн рублей, что в номинальном выражении стало максимумом за все время доступной статистики.

Падение цен на нефть Urals до $40 отрежет еще 2-3 трлн рублей от сырьевых доходов, которые и без того должны снизиться на четверть, согласно проектировкам Минфина.

В результате заложенный в бюджет-2023 дефицит может раздуться с 3 до 5 триллионов рублей и выше, а правительство окажется перед дилеммой - резать расходы или запускать «печатный станок».

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