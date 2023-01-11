Украинские фотографы показали Соледар в огне 11.01.2023, 17:03

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Фото: instagram.com/libkos

Еще две недели назад ситуация в городе была совсем другой.

Украинские фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы показали серию фотографий с Соледара, за который продолжатся тяжелые бои.

Как отметили фотографы в Instagram, еще две недели назад ситуация в Соледаре была совсем другой. Удавалось эвакуировать людей, а сейчас там сплошной ад.

- Соледар. 11.01.2023. Жестокие бои за город продолжаются. Враг забрасывает насмерть тысячи своей живой силы. Странно думать, что всего две недели назад мы с Владой были в городе и даже вывезли оттуда людей, а сейчас там сущий ад, как в фильмах про вторую мировую, - отметили фотографы.

Впрочем, они отметили, что командование ВСУ знает, что делает и, в отличие от армии РФ, принимает решение думая о сохранении жизней украинских воинов.

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