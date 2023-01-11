Белорусский врач сказал, что будет с организмом в первые недели отказа от курения 2 11.01.2023, 17:15

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Положительная реакция организма на отказ от курения проявляется стремительно.

Белорусский врач сказал, как меняется самочувствие в первые недели отказа от курения. Эту тему обсуждали агентство «Минск-Новости» с медиком Александром Розановым.

Курение может вызвать проблемы с давлением, спровоцировать атеросклероз, диабет, бесплодие, болезнь Альцгеймера и даже бесплодие. Кроме того, курящие нередко жалуются на хроническую усталость, да и выглядят они нередко старше своих лет. Но, как отметил врач, полный отказ от курения будет ощутим уже в первые недели:

- Буквально через две недели улучшится кровоток, а через несколько месяцев - уйдут одышка и кашель. Кроме того, в перспективе снизится риск возникновения ишемической болезни сердца и онкологии легких.

В целом отказ от курения позволяет существенно продлить жизнь человека и улучшить ее качество.

Директор Республиканского НПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Дмитрий Рузанов считает: если не получается сразу завязать с пагубной привычкой, нужно хотя бы постепенно снижать количество выкуренных сигарет и таким образом очищать организм от воздействия никотина.

- Вполне можно найти замену, снизив таким образом причиняемый организму вред. Концепция снижения вреда позволяет сохранить привычный ритуал, но уменьшить его пагубное воздействие, - уверен доктор.

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