Польша передаст Украине роту танков Leopard 2 11.01.2023, 17:23

1,788

Фото: PAP

Об этом заявил президент Анджей Дуда, неожиданно прибывший во Львов.

Сегодня президент Польши Анджей Дуда прибыл во Львов. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что Варшава передаст ВСУ роту танков Leopard 2, сообщает PAP.

«Прежде всего, мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция, и мы на ее рассмотрение подали предложение о предоставлении первого пакета танков Leopard, который, надеюсь, вместе с другими партиями танков Leopard, которые есть в других странах, будут отправлены в Украину», — сказал он.

Президент Польши заявил, что такое решение в Польше уже принято.

Сайт Charter97.org писал, что Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».