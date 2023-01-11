Науседа: Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки 1 11.01.2023, 17:33

3,586

Лидеры Польши, Украины и Литвы встретились во Львове.

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой во Львове, сообщает liga.net.

- Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки..., – сказал Науседа.

Он вспомнил о последней встрече с президентом Зеленским 23 февраля 2022 года, буквально за несколько часов до начала войны.

- Уже тогда мы знали, что государство-террорист не будет тихим и действительно начнет эту войну. Но мы не ожидали, что они будут действовать как настоящие дикари. Сегодня мы хотим, чтобы эта война окончилась победой Украины, – сказал президент Литвы.

Дуда на встрече во Львове пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».