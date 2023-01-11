ВСУ получили возможность наносить удары на 800 километров 1 11.01.2023, 17:38

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Украинскую армию пополнили 142 беспилотника.

ВСУ получили 142 ударных дрона общей стоимостью 352 миллиона гривен (примерно 10 милиионов долларов).

Деньги были собраны украинцами по призыву волонтеров и общественных деятелей Сергея Притулы и Сергея Стерненко.

На благотворительные взносы фонду удалось приобрести для ВСУ 142 боевых дрона, среди них 50 БпЛА способных лететь на 800 км, 50 — на 30 км и 42 — на 200 км.

Наличие таких беспилотников поможет украинским защитникам более эффективно поражать места базирования оккупантов и их склады с боеприпасами.

Стерненко говорит, что ни на что не намекает, но теперь на территории России может прибавиться случаев, когда кто-то неудачно покурил.

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