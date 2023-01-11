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ВСУ получили возможность наносить удары на 800 километров

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  • 11.01.2023, 17:38
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ВСУ получили возможность наносить удары на 800 километров

Украинскую армию пополнили 142 беспилотника.

ВСУ получили 142 ударных дрона общей стоимостью 352 миллиона гривен (примерно 10 милиионов долларов).

Деньги были собраны украинцами по призыву волонтеров и общественных деятелей Сергея Притулы и Сергея Стерненко

На благотворительные взносы фонду удалось приобрести для ВСУ 142 боевых дрона, среди них 50 БпЛА способных лететь на 800 км, 50 — на 30 км и 42 — на 200 км.

Наличие таких беспилотников поможет украинским защитникам более эффективно поражать места базирования оккупантов и их склады с боеприпасами.

Стерненко говорит, что ни на что не намекает, но теперь на территории России может прибавиться случаев, когда кто-то неудачно покурил.

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