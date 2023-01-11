ВСУ получили возможность наносить удары на 800 километров

ВСУ получили возможность наносить удары на 800 километров1
- 11.01.2023, 17:38
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Украинскую армию пополнили 142 беспилотника.
ВСУ получили 142 ударных дрона общей стоимостью 352 миллиона гривен (примерно 10 милиионов долларов).
Деньги были собраны украинцами по призыву волонтеров и общественных деятелей Сергея Притулы и Сергея Стерненко.
На благотворительные взносы фонду удалось приобрести для ВСУ 142 боевых дрона, среди них 50 БпЛА способных лететь на 800 км, 50 — на 30 км и 42 — на 200 км.
Наличие таких беспилотников поможет украинским защитникам более эффективно поражать места базирования оккупантов и их склады с боеприпасами.
Стерненко говорит, что ни на что не намекает, но теперь на территории России может прибавиться случаев, когда кто-то неудачно покурил.