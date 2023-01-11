В Беларусь идет теплая воздушная масса с юга стран Балтии и Украины 11.01.2023, 17:37

3,434

Прогноз погоды на 12-14 января.

12 января погоду в Беларуси в основном будут определять малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада, пишет pogoda.by. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -10°С по востоку до +2°С по западу страны; максимальная днем составит 0..-6°С, в западных районах +1..+6°С. Атмосферное давление будет падать.

13 января на территорию страны продолжит поступать неустойчивая теплая воздушная масса с юга Балтики и Украины. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -9°С по востоку до +3°С по западу республики; максимальная днем -4..+3°С, в юго-западных районах +4..+7°С.

14 января погоду в стране будут определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши. Преимущественно облачно. На большей части территории республики ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -7°С по востоку до +4°С по западу республики; максимальная днем -2..+5°С, в юго-западных районах до +7°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».