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«Готовимся к наступлению не на Киев, а на Минск!»

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  • 11.01.2023, 17:49
  • 6,166
«Готовимся к наступлению не на Киев, а на Минск!»

Как белорусы реагируют на возможную отправку лукашенковской армии в Украину.

Россия и Беларусь с 16 января по 1 февраля будут проводить на территории РБ совместные летно-тактические учения. Военный аналитик Андрей Коваленко считает, что если в этот период времени из белорусского воздушного пространства по Украине будут запускать ракеты, это будет означать, что Лукашенко окончательно принял решение о вторжении в Украину из Беларуси.

Что думают белорусы о возможной отправке лукашенковской армии в Украину? Сайт Charter97.org собрал самые яркие комментарии.

«Все нормальные родители уже проинструктировали своих детей, как переходить в полк Калиновского».

«Если Лукашенко отдаст приказ идти на Украину — это будет его последний приказ вообще. Как лавина посыпется вся его власть».

«Сейчас лукашолкам поступил приказ везде нахваливать российскую армию и Путина. Впрочем, они и до войны всегда хвалили полторашку.

«Готовимся к наступлению не на Киев, а на Минск!»

«Российские власти очень боятся, что в Беларуси появится партизанское движение, боятся диверсий, саботажа, боятся, что люди внутри Беларуси готовятся присоединиться к полку Калиновского».

«Если произойдет вторжение, то в период с 4-7 февраля».

«Начальник оккупационной администрации такие вопросы не решает».

«Двумя руками «за» утилизацию лукашенковского войска в пределах полесских болот. Это вам не «У-У-У» делать со щитами и гранатами против безоружного народа, на той стороне границы украинские киборги-герои. И тем легче будет армии Калиновского освобождать Беларусь от фашизма после победы Украины.

«Попытка наступления с севера приведет в итоге к разгрому российских войск, деоккупации Беларуси».

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