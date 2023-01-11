The Guardian: На ЧВК «Вагнера» приходится четверть российских сил в Украине 1 11.01.2023, 17:57

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Армия РФ превращается в группу наемников.

Боевики ЧВК «Вагнера» в настоящее время составляют около четверти от общего числа российских войск в Украине. Об этом пишет британское издание The Guardian (перевод - «Униан»).

По словам представителей одной из западных разведок, роль «группы Вагнера» в российской военной кампании против Украины постоянно растет.

- Существует реальная вероятность того, что «вагнеровцы» сейчас составляют четверть или более российских комбатантов, – заявил журналистам неназванный чиновник.

В то же время аналитики говорят о низкой эффективности «вагнеровцев», которые продвигаются на Бахмутском направлении невероятно медленными темпами.

- Иногда требуется две недели, чтобы взять один дом, – констатирует собеседник издания.

Участие «вагнеровцев» в войне против Украины

Ранее существовавшая как группа элитных наемников «группа Вагнера» перешла к практике массовой вербовки заключенных и просто всех желающих после весенних неудач в войне РФ против Украины.

Благодаря активной медиа-кампании куратор «вагнеровцев» Евгений Пригожин сумел создать для своих боевиков публичный образ самой боеспособной единицы среди всех российских сил. Однако Пентагон указывает на сильную зависимость «вагнеровцев» от российской армии и государства в целом.

Тем не менее, наблюдатели фиксируют рост влияния Пригожина и его «группы Вагнера» на российское государство. Украинские военные также констатируют, что численность боевиков этой группировки на фронте растет.

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