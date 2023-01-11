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В Казахстане признали утратившим силу закон о «елбасы»

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  • 11.01.2023, 18:10
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В Казахстане признали утратившим силу закон о «елбасы»
Нурсултан Назарбаев

Назарбаев и его семья лишились неприкосновенности.

В Казахстане Конституционный суд признал утратившим силу так называемый закон «О первом президенте», сообщает «Радио Свобода».

Конституционный суд ссылается на результаты референдума от 5 июня 2022 года. Теперь в Конституции страны отсутствуют правовые основания для сохранения данного закона.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

Ранее мажилис парламента Казахстана принял в работу законопроект об отмене Конституционного закона о «елбасы».

Отметим, что данный закон содержит существенные привилегии для Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. В частности, он наделил Назарбаева неприкосновенностью, он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий, неприкосновенным является его имущество и собственность живущих с ним членов семьи.

Референдум в Казахстане прошел после протестов, о которых писал сайт Charter97.org.

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