Все кафе Беларуси обязали указывать в меню новый пункт 1 11.01.2023, 18:14

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Какие изменения ждут общепит.

Совет министров Беларуси опубликовал постановление № 964 от 30 декабря, в котором обязал заведения (например, кафе и рестораны) добавить в меню новый пункт. Изменения опубликованы на Национальном интернет-портале.

Согласно документу, теперь различные заведения общепита должны указывать страну происхождения товаров. При чем, не только в бумажном меню, но и на электронных табло, грифельных досках, стендах или в Интернете.

Кроме этого кафе и рестораны должны указывать наименование, количество (порцию) и цену блюда.

А при продаже алкогольных напитков в меню или винной карте должны указывать название алкогольных напитков, страну их происхождения, емкость потребительской упаковки и их цену, объем и цену порции.

По усмотрению продавца в меню также может быть прописана другая информация.

Как писал ранее сайт Charter97.org, в Беларуси приняты новые правила торговли, которые изменят продажи некоторых видов товаров на рынках. Они коснутся, в частности, алкоголя, автомобилей, военной формы, продуктов питания.

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