Великобритания заявила о готовности передать Украине танки

Великобритания заявила о готовности передать Украине танки1
- 11.01.2023, 18:19
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Возможно, это будут танки Challenger 2.
Великобритания вслед за Польшей объявила, что планирует передать ВСУ танки.
Об этом заявил спикер британского правительства, которого цитирует издание The Financial Times.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как заявил спикер правительства, попросил министра обороны Бена Уоллеса «поработать с партнерами» в течение следующих недель, чтобы продвинуться «дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков».
«Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры», — заявил спикер.
Издание предполагает, что речь идет о танках Challenger 2, которыми вооружена британская армия.
Как писал сайт Charter97.org, сегодня президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст ВСУ роту танков Leopard 2.