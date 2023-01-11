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Великобритания заявила о готовности передать Украине танки

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  • 11.01.2023, 18:19
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Великобритания заявила о готовности передать Украине танки

Возможно, это будут танки Challenger 2.

Великобритания вслед за Польшей объявила, что планирует передать ВСУ танки.

Об этом заявил спикер британского правительства, которого цитирует издание The Financial Times.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как заявил спикер правительства, попросил министра обороны Бена Уоллеса «поработать с партнерами» в течение следующих недель, чтобы продвинуться «дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков».

«Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры», — заявил спикер.

Издание предполагает, что речь идет о танках Challenger 2, которыми вооружена британская армия.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст ВСУ роту танков Leopard 2.

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