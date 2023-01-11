Великобритания заявила о готовности передать Украине танки 1 11.01.2023, 18:19

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Возможно, это будут танки Challenger 2.

Великобритания вслед за Польшей объявила, что планирует передать ВСУ танки.

Об этом заявил спикер британского правительства, которого цитирует издание The Financial Times.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как заявил спикер правительства, попросил министра обороны Бена Уоллеса «поработать с партнерами» в течение следующих недель, чтобы продвинуться «дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков».

«Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры», — заявил спикер.

Издание предполагает, что речь идет о танках Challenger 2, которыми вооружена британская армия.

Как писал сайт Charter97.org, сегодня президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст ВСУ роту танков Leopard 2.

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