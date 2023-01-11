«Одежду покупаем в секондах, все остальное — на акциях» 11.01.2023, 18:31

Как живет белоруская пара в условиях санкций и безработицы.

Ольга (36) и Артем (35), которые живут в своей квартире в Фаниполе, а работают в Минске, рассказали Citydog.io о своих доходах и расходах.

Доходы: зимой у Артема — 800−1000 рублей, у Ольги на подработке — 600

Вот уже пару месяцев Ольга ходит по собеседованиям, но найти работу пока не получается. Говорит, что хотелось бы устроиться хотя бы на 1500 рублей (и то это гораздо меньше, чем девушка зарабатывала раньше). Но по большинству вакансий зарплата составляет 800 рублей, максимум — 1200, но до вычета налогов.

— Когда я увольнялась с последней работы, мне дали и зарплату, и другие необходимые выплаты, поэтому первое время какие-то деньги у меня еще были. Сейчас уже ничего, конечно, не осталось. А максимум, что я могу заработать на временной подработке, работая по полдня, — рублей 600 в месяц.

У Артема же фактически две работы. Первая — электриком в дачном кооперативе. Но работы там мало, а зарплата — максимум 200 рублей, причем не каждый месяц. «Если что-то ломается и меня вызывают починить, то зарплата в этом месяце есть. Если вызовов нет, то и денег никаких я не получаю».

Вторая работа — это собственное ИП, тоже связанное с электрикой.

— Летом работы больше, зарплата бывает неплохая — примерно до 1000 $. Зимой обычно тяжелые времена — после вычета налогов получается максимум 800−1000 руб. Но бывает, что даже эти деньги приходят только через месяц: если работа по безналу, то оплачивать могут с задержкой.

Большим плюсом работы в дачном кооперативе было то, что они платят за меня ФСЗН, поэтому делать эту же оплату от ИП не нужно было. Но с этого года все меняется: во-первых, налог с 16% вырастает до 20%, а во-вторых, с ИП тоже нужно будет платить ФСЗН.

Сюда нужно добавить еще и санкции: цены на материалы стали просто космическими, из-за дороговизны люди практически перестали заказывать. Получается, что стоимость жизни растет (коммуналка, продукты те же), а зарплата, наоборот, падает.

Иногда бывает, что за неделю выполнил всю работу, а потом остаток месяца сидишь без заказов. Чтобы хоть как-то зарабатывать, я уже начал делать светильники: так как работаю с рекламщиками, могу забирать у них ненужные остатки материалов. Качество хорошее, и светильники получаются не хуже магазинных — а цена в разы дешевле.

Основные расходы: больше всего уходит на коммуналку и топливо

Ребятам еще повезло, что не нужно платить за аренду квартиры. Но и без этого у них все деньги уходят в ноль (а если все подсчитать, то иногда кажется, что и в минус).

На оплату коммунальных услуг и домашнего интернета уходит около 200 рублей в месяц. Еще по 25 рублей — на мобильную связь. По 5 рублей в день Артем отдает на сигареты (это 150 рублей в месяц).

— Очень много тратится на топливо, — добавляет Артем. — Я как-то прикидывал: если каждый день ездить на работу, то около 600 рублей в месяц. Но это скорее летом, когда и заработок выше. Сейчас работы немного, каждый день ездить никуда не нужно.

— Я езжу в Минск каждый день, — говорит Ольга. — Иногда получается подъехать с Артемом. Если нет, то я еду на маршрутке до Минска и потом по городу на метро. Получается, что 7 рублей в день у меня уходит только на проезд — а в месяц это рублей 150.

Еда: один поход в магазин — минимум рублей 40−50, на кофе — только по поводу

— Больше всего денег уходит на еду. Когда идешь в магазин, меньше 40−50 рублей не получается, хотя покупаем мы только основные продукты: мясо, молочку, хлеб, овощи, крупы. При этом очень многие продукты берем на акциях, — говорит Ольга. — Хорошо еще, что родители помогают: картошки подкинут, закаток. Раньше вообще это все не ценили, а теперь вот первые годы как начали есть — и хорошо идет! (Смеется.)

Если говорить о питании на работе, то Артем вообще ничего не ест и с собой не берет. Ольга говорит, что ее на работе «подкармливают коллеги»: «Нас трое, и пока у меня не было зарплаты, девчонки шли в столовую или в кулинарию в магазин и все время мне что-то приносили. Когда деньги появились у меня, то уже и я покупала какую-то еду на всех». На это уходит примерно 8−10 рублей в день, а в месяц — рублей 100.

В периоды, когда зарплата у Артема получается больше, пара может и в кафе сходить — правда, это случается даже не каждый месяц.

— Иногда я встречаюсь с подругами на кофе — но сейчас реально получается, что только кофе. Даже десерт позволить себе не могу, — добавляет Ольга.

Периодические расходы: чистящее — только самое необходимое, одежда — только в секонде

— Раньше чистящие средства чуть ли не для каждой поверхности у меня могли быть разные — сейчас же покупаю минимально, только самое необходимое. И тоже всегда жду скидок. Те же таблетки для посудомойки — только по акции.

До увольнения, когда была стабильная зарплата, я каждый месяц ходила в «Золотое яблоко» за косметикой — то тени какие-то, то хотя бы карандаш. Сейчас вообще ничего такого не покупаю. К счастью, набрала до этого достаточно — на год точно хватит.

Одежду покупаю только в секонд-хендах. Еще и ненужное на «Куфаре» стараюсь распродать. Даже у мамы квартиру разбарахлили.

Тут еще я разболелась сильно — три ангины подряд. Все, что за месяц заработала на подработке, отдала на врачей и лекарства. К врачам, кстати, пришлось идти в частный медцентр — в государственных поликлиниках мне говорили, что все хорошо и лечить нечего.

Даже новогодние подарки в этом году выбирали практичные, потому что тяжело. У меня, например, не было зимних ботинок. Поэтому договорились, что Артем мне их и подарит.

Если случаются дни рождения у друзей или родственников, на подарки уходит рублей 50−80. А недавно приезжали друзья, которые в другой стране, а мы уже совсем выдохлись по деньгам — поэтому Артем сидел и делал им светильник-собачку в подарок. Они как раз раньше говорили, что им нравится.

— Иногда приходится потрясти копилку, — добавляет Артем. — Правда, сбрасываем мы туда не «двоечки», как многие, а самую мелочь. Однажды мне нужно было ехать на работу, а машину заправить вообще нечем. Тряханул копилочку — аж на 10 литров бензина собралось.

Запас: «Отложить ничего не получается, о покупке жилья речи даже не идет»

— Все, что зарабатываем, уходит на текущие расходы. Если и получается отложить каких 300 долларов за год, то они быстро тратятся — то машина сломается, то еще что-то. О том, чтобы купить свое жилье в Минске, и говорить не приходится. Даже кредит брать страшно, потому что непонятно, будут ли в следующем месяце средства, чтобы его оплачивать.

Экономить так, чтобы сидеть на одной каше, тоже не вариант. А зарабатывать больше не получается. Моя работа электриком в Беларуси вообще не ценится. Например, сделать «однушку» здесь — 350 долларов, а в том же Египте — все 700долларов.

А сколько нужно зарабатывать, чтобы комфортно жить?

— В среднем на двоих нужно тысячи четыре беларуских рублей. Чтобы нормально жить, продукты покупать не только на акциях, а одежду — не только в секонде. Даже зимние ботинки сейчас стоят 300−400 рублей. А если зарплата 800? В общем, валить отсюда надо, — подытоживают ребята. — С каждым годом жить и работать в Беларуси становится дороже, появляются новые налоги, доллар растет. А перспективы какие? Никаких.

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