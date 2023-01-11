321-й день взятия Киева «за три дня» Борислав Береза

11.01.2023, 18:32

Борислав Береза

Бахмут и Соледар были, есть и будут украинскими.

В комментах появились ноунеймы, которые под каждым постом по 20 раз спрашивают: «Что с Соледаром?», «Як там Бахмут?». Понятно, кремлевские ботофермы получили задачу гнать волну негатива. Не выйдет. Они уже спрашивали: «Чей Херсон?», «Чей Лиман?», «Чей Изюм?», «Що там з Куп’янськом?". И что с ними? С ними все ок. Они под контролем Украины.

Под контроль будут возвращены все территории. И у нас нет вопросов, чей Донецк, Луганск, Пологи или Ялта. Это все Украина. Да, временно эта территория оккупирована Россией, которая пока еще существует. Но вся эта территория будет освобождена. Вся! А пока страна-бензоколонка кидает сотни тысяч своих граждан в костер войны и миллиарды долларов на ветер, но может похвастаться лишь взятием... села Курдюмовка, в котором жило до вторжения менее 800 человек. Кстати, сегодня уже 321-й день, как идет операция по взятию Киева за три дня.

А еще Россия может трусливо снести театр в Мариуполе, в котором бомбами убила сотни мирных жителей. Вот и все, на что хватает хваленой мощи недоимперии. Мы это испытание пройдем с честью и с победой в финале. А бесчестие и поражение останется России. Кстати, Курдюмовку мы тоже вернем. И отстроим Украину краше той, что была. Жаль, что не вернем жизни украинцев убитых оккупантами. Но за каждого из них мы отомстим. Доказано уже многократно ВСУ и Залужным! А пока страна, у которой военный бюджет в три раза больше, чем весь бюджет Украины, гордится, что на 11-м месяце войны взяла Курдюмовку, используя весь свой потенциал.

Так что пусть рашисты продолжают спрашивать. Бахмут и Соледар были, есть и будут украинскими. Да, они сейчас разрушены, но их мы отстроим. А вот репутацию и честь России не отстроить. Потому что то, что утонуло, утонуть не может, а то, чего не было, восстановить невозможно. Слава Украине!

Борислав Береза, «Фейсбук»

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