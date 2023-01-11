Wildberries ввел сбор с владельцев новых пунктов выдачи заказов 2 11.01.2023, 18:50

1,396

Это безвозвратный взнос.

Маркетплейс Wildberries внедрил новый формат отношений с пунктами выдачи заказов. Отныне владельцы таких пунктов должны при открытии платить «гарантийный взнос» в размере 10 тысяч российских рублей (143 доллара), пишет Office Life.

Если такой платеж не внесен, то невозможно активировать личный кабинет. Оговаривается, что взнос безвозвратный.

В Wildberries объясняют новое требование «заботой о безопасности», поскольку «в интернете фиксируются случаи мошенничества, в том числе при работе с пунктами выдачи заказов».

Маркетплейс рассчитывает, что гарантийный взнос «сократит количество фейковых аккаунтов и дополнительно защитит предпринимателей, которые продают через платформу свои товары».

Инициатива Wildberries воспринята неоднозначно. Предприниматели вспоминают, что осенью 2022 года компания ввела плату за регистрацию новых продавцов. Первоначально ее размер составлял тоже 10 тысяч российских рублей, но вскоре был увеличен до 30 тысяч российских рублей (430 долларов).

Ранее сообщалось, что 9 декабря маркетплейс вернул 14-дневный срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».