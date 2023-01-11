Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку боеготовности в учебном центре в Печах

Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку боеготовности в учебном центре в Печах5
- 11.01.2023, 19:11
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Ее детали в ведомстве не раскрыли.
В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщила 11 января пресс-служба Минобороны.
Мероприятия проводятся по решению министра обороны. Ее детали в ведомстве не раскрыли.
Напомним, внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил проводили в декабре прошлого года, но тогда ее инициатором был Лукашенко. Уже 19 декабря Минобороны сообщило о завершении мероприятий.