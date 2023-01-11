Политзаключенного журналиста Дениса Ивашина на неделю отправили в карцер 2 11.01.2023, 19:22

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Денис Ивашин

Там он сильно заболел, есть проблемы с дыханием.

Политзаключенный журналист Денис Ивашин, который сейчас отбывает 13-летний срок в колонии, сильно заболел в карцере из-за холода. Он жалуется на проблемы с дыханием, его поместили в карантин, сообщила жена журналиста Ольга Ивашина.

По ее словам, администрация гродненской колонии 6 января отправила Ивашина в карцер на семь суток, причина этого решения неизвестна.

— Вероятно, стандартно-выдуманное для политзаключенных «нарушение правил внутреннего распорядка», — написала Ольга Ивашина в телеграм-канале.

На прошлой неделе она рассказала, что у политзаключенного отобрали рисунок новогодней елки с желто-голубыми гирляндами и бело-красными шариками.

В карцере, пишет Ольга, ее муж сильно заболел из-за холода и был вынужден обратиться за помощью к врачам.

— Фельдшер осмотрел Дениса и принял решение переместить его в карантин, прекратив таким образом отбывание «наказания» в карцере. Причем физическое состояние Дениса было настолько плохим, что медик разрешил ему днем лежать на кровати, — написала Ивашина.

По ее словам, журналист жалуется на проблемы с дыханием, возможно, речь идет о респираторном вирусном заболевании.

Напомним, Дениса Ивашина в сентябре прошлого года судили по двум статьям — ст. 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел) и ч. 1 ст. 356 УК Беларуси (Государственная измена). Судья признал его виновным и приговорил к 13 годам и 1 месяцу колонии усиленного режима.

Журналист ранее сотрудничал с газетой «Новы час», также он участник украинской инициативы «Информнапалм», известен своими расследованиями. Его последняя статья была посвящена экс-сотрудникам украинского «Беркута» в белорусских силовых структурах. КГБ обвинил его в сотрудничестве с разведкой украинских дипломатов в Минске и Бресте.

Денис Ивашин признан политзаключенным.

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