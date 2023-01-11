Netflix открывает инженерный хаб в Варшаве
- 11.01.2023, 19:29
- 2,550
Есть вакансии.
Компания Netflix анонсировала открытие инженерного хаба в Польше и ищет сотрудников. Об этом говорится на сайте компании.
«Прошло несколько лет с тех пор, как мы начали путешествие Netflix в Центральную и Восточную Европу — регион с глубокими творческими традициями и ярким творческим талантом. В 2016 году мы локализовали наш сервис в Польше. Вскоре после этого Netflix стал доступен на румынском, чешском, венгерском, хорватском и украинском языках», — говорится на сайте компании.
Новый хаб будет работать в недавно открывшемся офисе Netflix. Инженеры из Польши помогут создавать продукты для платформы.
В разделе Netflix Jobs опубликовали такие актуальные вакансии:
Software Engineer (L5);
Director, Content Engineering;
Marketing Production Manager;
Product Manager.