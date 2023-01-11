Netflix открывает инженерный хаб в Варшаве 11.01.2023, 19:29

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Есть вакансии.

Компания Netflix анонсировала открытие инженерного хаба в Польше и ищет сотрудников. Об этом говорится на сайте компании.

«Прошло несколько лет с тех пор, как мы начали путешествие Netflix в Центральную и Восточную Европу — регион с глубокими творческими традициями и ярким творческим талантом. В 2016 году мы локализовали наш сервис в Польше. Вскоре после этого Netflix стал доступен на румынском, чешском, венгерском, хорватском и украинском языках», — говорится на сайте компании.

Новый хаб будет работать в недавно открывшемся офисе Netflix. Инженеры из Польши помогут создавать продукты для платформы.

В разделе Netflix Jobs опубликовали такие актуальные вакансии:

Software Engineer (L5);

Director, Content Engineering;

Marketing Production Manager;

Product Manager.

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