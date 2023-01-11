В Беларуси меняются программы подготовки водителей 1 11.01.2023, 19:43

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Вот что изменится.

В Беларуси меняются программы подготовки водителей. Минтранс скорректировал единые программы подготовки, а также переподготовки водителей в Беларуси. Соответствующее постановление ведомстве №91 от 3 ноября 2022 года опубликовано на Национальном правовом портале.

Согласно документу, ключевыми изменениями являются новые программы для курсантов автошкол, которые могут обучаться вождению теперь не только на механической коробке передач, но также и на автоматической.

Вместе с тем, вводятся новые единые программы переподготовки водителей автобусов (речь идет о категории D) на право управления троллейбусами (категория I). Отмечается, что водители троллейбусов по этим же учебным программам смогут получить автобусную категорию.

В документе поясняется, что подобное новшество связано с современными тенденциями развития электрического транспорта для предоставления возможности переподготовки водителей троллейбусов и автобусов.

Из документа следует, что также утверждаются единые программы, которые специально предназначены для водителей-международников. Они затронут курсантов, которые получают права категории С (международные перевозки) и дальнобойщиков, проходящих переподготовку на категорию СЕ (международные перевозки – фура с прицепом).

В постановлении сказано, что учебные программы предусматривают существенные изменения в таких разделах как «Устройство и эксплуатация автомобилей категории «С», а также «Устройство и эксплуатация состава транспортных средств категории «СЕ». Отмечается, что в учебный курс был включен предмет под названием «Организация и выполнение международных автомобильных перевозок грузов».

Уточняется, что указанные новшества направлены на развитие международных автомобильных перевозок, а также на сокращение времени на подготовку и переподготовку водителей.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

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