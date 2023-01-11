закрыть
11 января 2023, среда, 20:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Житель Свислочского района нашел арсенал в купленном доме

5
  • 11.01.2023, 20:10
  • 2,556
Житель Свислочского района нашел арсенал в купленном доме

Фотофакт.

В дежурную часть Свислочского РОВД обратился местный житель, который сообщил, что в своем доме нашел найдены предметы, внешне схожие с оружием.

Мужчина осенью 2022 года купил дом. Он решил навести там порядок. В одной из хозпостроек наткнулся на арсенал.

По результатам исследований судебные эксперты установили, что предоставленная на экспертизу патронная лента изготовлена заводским способом и является патронной лентой 7,62 мм пулемета Калашникова. Кроме того, среди изъятых предметов имелись изготовленные заводским способом магазины к автомату «АК-74» калибра 5,45 мм, а также переделанная самодельным способом 7,62 мм самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 года.

Это оружие пригодно для стрельбы.

По данному факту Свислочским РОВД проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин