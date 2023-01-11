Житель Свислочского района нашел арсенал в купленном доме 5 11.01.2023, 20:10

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Фотофакт.

В дежурную часть Свислочского РОВД обратился местный житель, который сообщил, что в своем доме нашел найдены предметы, внешне схожие с оружием.

Мужчина осенью 2022 года купил дом. Он решил навести там порядок. В одной из хозпостроек наткнулся на арсенал.

По результатам исследований судебные эксперты установили, что предоставленная на экспертизу патронная лента изготовлена заводским способом и является патронной лентой 7,62 мм пулемета Калашникова. Кроме того, среди изъятых предметов имелись изготовленные заводским способом магазины к автомату «АК-74» калибра 5,45 мм, а также переделанная самодельным способом 7,62 мм самозарядная винтовка системы Токарева образца 1940 года.

Это оружие пригодно для стрельбы.

По данному факту Свислочским РОВД проводится проверка.

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