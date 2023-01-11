закрыть
11 января 2023, среда, 20:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро

  • 11.01.2023, 20:14
Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро

Об этом сообщил мэр столицы Польши.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пообещал передать 60 вагонов Киевскому метрополитену. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

Тшасковский в среду приехал в Киев вместе с мэрами Праги, Братиславы и Будапешта, чтобы подтвердить поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.

Во время встречи мэр Киева Виталий Кличко подписал с Тшасковским письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин