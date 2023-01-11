Варшава передаст Киеву 60 вагонов метро
- 11.01.2023, 20:14
Об этом сообщил мэр столицы Польши.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пообещал передать 60 вагонов Киевскому метрополитену. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.
Тшасковский в среду приехал в Киев вместе с мэрами Праги, Братиславы и Будапешта, чтобы подтвердить поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.
Во время встречи мэр Киева Виталий Кличко подписал с Тшасковским письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро.