Президенты Украины, Литвы и Польши подписали совместную декларацию второго саммита «Люблинского треугольника» 2 11.01.2023, 20:30

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Президенты встречались во Львове.

После завершения второго саммита «Люблинского треугольника», который прошел 11 января во Львове, совместную декларацию подписали его участники – президент Украины Владимир Зеленский, президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом проинформировал сайт Офиса президента Украины.

«По результатам переговоров есть совместная декларация. В ней отражены ключевые политические, гуманитарные и другие выводы сегодняшней встречи», – сообщил Зеленский.

Его пресс-служба отметила, что совместная декларация «подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества «Люблинского треугольника», в частности в рамках стратегического курса нашего государства относительно полноправного членства в Евросоюзе и НАТО".

«В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине, [...] высказана поддержка созыва глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, представленного [...] Зеленским», – говорится в сообщении.

Пресс-служба Зеленского подчеркнула, что в совместной декларации «подтверждена поддержка создания специального международного трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины».

«В документе отдельно отмечено расширение черноморской «зерновой инициативы» на другие морские порты нашего государства и важность продолжения программы «Зерно из Украины» для усиления глобальной продовольственной безопасности», – объяснили в Офисе президента Украины.

Совместной декларацией на уровне президентов «фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия».

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