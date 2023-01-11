Первые перелетные птицы уже появились в Беловежской пуще 11.01.2023, 20:42

На освободившихся ото льда водоемах заметили лебедей, уток, гусей, журавлей и цапель.

Первые перелетные птицы уже появились в Беловежской пуще. Скорее всего, их сбила с толку не по-зимнему теплая погода, которая была в декабре в юго-западной части Беларуси. Об этом рассказывается на сайте Нацпарка «Беловежская пуща».

30 декабря 2022 года столбик термометра неожиданно поднялся до +8 , а 31 декабря стало еще теплее, +11. А в первый день 2023 года и вовсе был поставлен рекорд за все время метеонаблюдений, +16.

Лед на водоемах растаял, и в Беловежской пуще тут же появились лебеди-шипуны, лебеди-кликуны и представители утиных. Большое скопление уток — до нескольких сотен птиц — заметили также на реке Лесная в районе деревни Голый Борок. Среди них были и самые малые представители утиных Беларуси — чирки-свистунки. Но к уткам жителям больших городов не привыкать. А вот что удивительно – видели на водоемах также серых цапель, а в пойме реки Лесная у деревни Новицковичи замечены три большие белые цапли.

Также прилетели с теплой зимовки первые серые гуси и серые журавли. Целую стаю из 32 серых гусей заметили 3 января. Помимо этого, над рекой Лесной кружилась стая из 30 гусей-гуменников и 9 серых журавлей.

Заметим, что в последнее время из-за потепления климата птицы перестали улетать на большие расстояния. Так, многие серые журавли и серые гуси предпочитают пережидать морозы в Польше. Для них не проблема пролететь сотни километров, если погода начинает меняться в ту или другую сторону. Так что птицы держат клюв по ветру: чуть становится теплее, и их тянет на родину.

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