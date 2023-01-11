Столтенберг заявил о необходимости поставлять Украине больше оружия 3 11.01.2023, 21:01

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Также генсек НАТО призвал поставлять оружие быстрее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости поставлять украинцам необходимое вооружение «еще больше и еще быстрее». Об этом он сказал в Брюсселе 11 января перед началом заседания Европейской комиссии, передает «Интерфакс-Украина».

«В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу военную поддержку Украине. Поэтому я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии о том, что они скоро поставят боевые машины пехоты и легкие танки, и беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и государств-членов ЕС. Наша поддержка имеет реальное значение на местах. И в этот ключевой момент войны мы должны сделать еще больше, еще быстрее», - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, с самого начала войны НАТО и Европейский Союз поддерживали Украину.

«Буквально вчера мы подписали новую совместную декларацию, которая выведет партнерство между НАТО и Европейским союзом на новый уровень. В мире растущей геополитической конкуренции мы будем заниматься новыми сферами, такими, как новые и прорывные технологии, космос и влияние изменения климата на безопасность. Устойчивость и защита критически важной инфраструктуры являются ключевой частью наших совместных усилий», - отметил генсек НАТО.

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