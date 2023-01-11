В Беларуси ввели изменения по налогу на недвижимость и земельному сбору 5 11.01.2023, 21:18

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Какие новшества ввели лукашисты.

В 2023 году в Беларуси ввели сразу несколько изменений, которые касаются начисления и уплаты налогов на недвижимость и землю. Новшества предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.

С 2023 года не надо платить налог дома и квартиры, которые признали не пригодными для проживания (по санитарным и техническим требованиям). «Обязательным условием для непризнания таких помещений объектами налогообложения является прекращение их эксплуатации и принятие местным исполнительным и распорядительным органом решения о сносе указанных помещений», — уточняют в Министерстве по налогам и сборам.

Также чиновники уточнили, как начисляется налог на недвижимость, которая является совместной собственностью супругов. Из пояснения МНС следует, что по законодательству для каждого из супругов предусмотрено начисление сбора. Чтобы избежать двойного налогообложения одной и той же недвижимости, с 1 января этого года этот сбор будет начисляться только одному из супругов (тому, кого они сами определят).

«Информация о том, кто будет уплачивать налог на недвижимость в отношении объекта совместной собственности, должна быть предоставлена супругами в налоговый орган в виде уведомления. В случае непредставления такого уведомления налог на недвижимость исчисляется супругам в равных частях, — уточняют в МНС. — Аналогичный порядок предусмотрен и в отношении земельных участков, принадлежащих физическим лицам на праве совместной собственности».

Также власти уточнили, как для физлиц применяется повышающий коэффициент 3 по земельным участкам, на которых не завершили строительство домов или дач. Речь про те случаи, когда возвести такую недвижимость не смогли в течение трех лет после предоставления таких участков.

Так, чиновники определили, что трехлетний отсчет будут начинать с:

даты принятия решения о предоставлении земельного участка;

дата госрегистрации перехода прав на такой земельный участок (если решение, о котором говорится выше, не нужно);

дата принятия решения об изменении целевого назначения земельного участка (если он переходит в категорию «для строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, дачного строительства»).

В этом году также изменили срок уплаты физлицами земельного налога по участкам, которые были либо предоставлены во временное пользование, но несвоевременно возвращены, либо самовольно заняты. За такие участки также нужно платить налоги, поясняют в МНС.

«Для уплаты земельного налога в отношении этих земельных участков законодательством до 2023 года были установлены отдельные сроки вручения извещений физическим лицам и сроки уплаты земельного налога», — отмечают в ведомстве.

Так, внести сбор надо в течение 30 дней после извещения от налоговиков. У последних в свою очередь есть тоже 30 дней, чтобы выставить сбор к уплате (после того, как получили информацию по проблемным участкам от структурных подразделений землеустройства).

«Для обеспечения более простых условий уплаты земельного налога с 1 января 2023 года установлены единые сроки вручения налоговыми органами извещений и уплаты физическими лицами земельного налога за календарный год, в том числе за земельные участки, используемые с нарушениями порядка землепользования, а именно — не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим годом, и 15 ноября года, следующего за истекшим годом, соответственно», — уточняют в МНС.

Напомним, в 2023 году также подняли ставки земельного налога. Повышение затронуло и население, и бизнеса. Рост — на уровне 19%. К примеру, ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны повысили до 14,71 рубля за гектар (было — 12,32 рубля). Рост — 19%. Для бизнеса повысили земельный налог для автомобильных рынков, игорных заведений, торговых центров и рынков. Он составлял в 2022 году 184,52 рубля за гектар. С этого года сбор подняли до 220,32 рубля. Рост — на 19,4%.

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