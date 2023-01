Россия потеряет $100 миллиардов из-за «потолка цен» на нефть 11.01.2023, 22:08

1,610

Цена санкций.

После введения потолка цен на нефтепродукты Россия будет терять $280 млн в день или примерно $102 млрд в год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Россия уже ежедневно теряет $170 млн из-за введенных 5 декабря странами Евросоюза нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть. Теперь любая компания, которая намерена пользоваться услугами, к примеру, западных страховщиков, должны покупать нефть из России по цене меньше $60 за баррель.

С 5 февраля вступит в силу ограничение цен на нефтепродукты из России, которое усилит давление на российский нефтяной экспорт.

При этом в 2023 году Россия планирует экспортировать нефть и нефтепродукты на $533 млрд. Такой прогноз Минэкономразвития заложен в бюджет.

Расчеты CREA основаны на том, что флагманская российская нефть сорта Urals уже продается по цене сильно ниже рынка.

По данным Минфина, в декабре средняя стоимость российского сорта нефти Urals опустилась до $50,5 за баррель (средняя цена в ноябре составляла $66,5). При этом нефть марки Brent в декабре в среднем торговалась на уровне $81,5 за баррель. Таким образом, средний дисконт российской нефти к Brent составил около $31 или 38%.

Из-за низких цен доходы бюджета обвалились на 400 млрд рублей, констатировал глава Минфина Антон Силуанов. В 2023 году ситуация может ухудшиться: в начале января стоимость партии нефти Urals с отгрузкой из порта Приморска падала до $38,7 за баррель.

Влияние потолка цен оказалось столь же значительным, как и ожидалось, сказал агентству ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

Однако в Кремле к расчетом CREA отнеслись скептически. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано прогнозировать эффект от ценового потолка.

«Очевидно, что нет никакой фактуры для таких заключений. Поэтому я бы со скепсисом относился ко всем этим прогнозным цифрам», — заверил представитель Кремля.

В то же время вице-премьер Александр Новак признал, что большой дисконт является основной проблемой для российской нефти. Во время встречи президента с правительством он выразил опасения по поводу больших скидок.

В ответ на это Владимир Путин призвал ограничить влияние дисконта на бюджет. Он поручил Новаку подготовить соответствующие предложения.

По мнению Мюлливирта, ЕС может еще сильнее ударить по доходам российского бюджета. Если потолок цен снизить до $25-35 за баррель, доходы России упадут как минимум еще на 100 миллионов евро в день, отмечает он.

