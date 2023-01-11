В Польше назвали количество украинцев, пересекших границу с 24 февраля

В Польше назвали количество украинцев, пересекших границу с 24 февраля2
- 11.01.2023, 22:15
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Цифра сопоставима с населением Беларуси.
Более 9 миллионов украинцев пересекли украинско-польскую границу с 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщает в Twitter пограничная служба Польши.
При этом только за последние сутки границу пересекли около 30 тысяч украинцев.
В то же время известно, что 7,5 миллиона украинцев уже покинули Польшу. По состоянию на 11 января 2023 количество зарегистрированных беженцев из Украины составляет около 1,5 миллиона.
Также Польша в 2022 году потратила 8,36 млрд. евро на жилье, здравоохранение и другие услуги для украинцев. Этот показатель самый высокий среди стран ЕС.
W dn.10.01➡️#funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy🇺🇦do Polski🇵🇱 29,9 tys. osób. Od 24.02.2022 - 9,074 mln os.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 11, 2023
W dn.10.01 z Polski🇵🇱do Ukrainy🇺🇦odprawiono 21,4 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 7,258 mln os.#Pomagamy #kontrolagraniczna pic.twitter.com/lDdbiDSEqO