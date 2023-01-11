Польские таможенники обнаружили у белоруса странную контрабанду в багажнике 1 11.01.2023, 22:34

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Фотофакт.

Польские таможенники на пункте пропуска «Тересполь» заглянули в багажник авто гражданина Беларуси и обнаружили, что он пытался ввезти в Польшу шкуры волка и бурого медведя, а также пару медвежьих черепов. По международной конвенции эти животные считаются охраняемыми видами, и за незаконную перевозку таких предметов белорусу грозит пять лет тюрьмы, пишет польское издание supertydzien.pl.

В багажнике гражданина Беларуси, пересекавшего границу в Тересполе, сотрудники таможни и налоговой службы обнаружили две дубленые шкуры бурого медведя и одну — серого волка. Но это еще не все: в автомобиле также нашлись два медвежьих черепа, прибитые к доскам.

Поскольку оба этих вида, согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), признаны охраняемыми, их можно перевозить только с соответствующим разрешением.

Так как у белоруса такого документа не имелось, ему по польским законам может грозить тюремное заключение с конфискацией всех найденных предметов.

На этом находки поляков не закончились. Уже на польско-украинской границе на пункте пропуска «Гребенное» во время проверки гражданина Украины выяснилось, что он пытался ввезти в Польшу исчезающую степную черепаху, которая также охраняется конвенцией.

Теперь ему грозит такое же наказание, что и белорусу с волчьими и медвежьими черепами и шкурами.

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