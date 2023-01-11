Зеленский о ситуации на фронте: Донецкое направление держится 3 11.01.2023, 22:39

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Владимир Зеленский

Бои за Соледар продолжаются.

Бои за Соледар Донецкой области продолжаются. Об этом в своем вечернем обращении, опубликованном 11 декабря, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский записывал обращение во Львове, где сегодня провел переговоры с президентами Литвы и Польши – Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.

Глава Украинского государства отметил, что обсудил с Дудой и Науседой ситуацию на поле боя.

«Мы сегодня говорили о ситуации на поле боя. О том, в частности, что российская агрессия иссякнет только тогда, когда у российских амбиций не будет никакой другой альтернативы, кроме проигрыша. Все русские амбиции – и на фронте, и в политике, в экономике, в юридической плоскости. Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – будто это какое-то достижение России. Они будут подавать – и уже представляют – это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление – держится», – заявил он.

Власти страны, по словам Зеленского, непрерывно занимаются усилением обороны.

«Наш потенциал растет. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом. Танки западного образца– это работа всей нашей антивоенной коалиции и новый уровень нашего потенциала», – добавил Зеленский.

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