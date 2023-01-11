Эксперты назвали самую умную собаку 11.01.2023, 23:42

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Финские ученые поставили точку в долгоиграющем споре.

Вопросы о том, кто умнее — пудель или колли, до сих пор можно услышать среди владельцев собак. Ученые из Финляндии решили поставить жирную точку в долгоиграющем споре и пришли к определенному выводу.

Ради этого ученые провели эксперименты с участием тысячи собак, представляющих 13 разных пород. Четвероногие должны были распознавать жесты людей, решать определенные задачи и перепрыгивать через препятствия. Как пишет издание The Telegraph, лучше всех с заданиями справились собаки породы малинуа, набравшие 35 баллов из 39. На втором месте оказались бордер-колли.

«У большинства пород есть свои сильные и слабые стороны, — сказала доктор наук Саара Юнттила, автор исследования и эксперт в области познания собак в Хельсинском университете. — Например, лабрадор-ретривер очень хорошо считывал человеческие жесты, но не так хорошо решал пространственные задачи. Некоторые породы, такие как шотландские овчарки, показали достаточно одинаковые результаты практически во всех тестах и ни в одном не получили ни очень высоких, ни очень низких баллов».

При этом специалисты считают, что ранжирование само по себе не так полезно, как знание того, какие породы лучше всего владеют теми или иными навыками.

Малинуа — бельгийская овчарка. Представители этой породы нередко используются как ищейки, полицейские и сторожевые собаки.

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