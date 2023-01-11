Дуда: Польша и Литва будут лоббировать гарантии НАТО для Украины 11.01.2023, 23:54

Президент Польши рассказал о визите во Львов.

Правительства Польши и Литвы будут лоббировать гарантии безопасности НАТО для Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает канцелярия польского главы государства в Twitter.

«Встреча во Львове была очень важной — мы говорили с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой о поддержке Украины и безопасности Европы, о том, что мы будем лоббировать, чтобы НАТО дало Украине гарантии безопасности», - заявил он.

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