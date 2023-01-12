Почему после неудачных попыток взять Бахмут россияне пошли на штурм Соледара 12.01.2023, 0:41

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Петр Черник

Объяснение эксперта.

После неудачных попыток взять Бахмут российские оккупационные войска пошли на Соледар. Военный эксперт Петр Черник в интервью «Главреду» рассказал, какие военные задачи российская армия планирует решить в случае захвата Соледара.

«Сначала стоит разобраться, почему россияне перенесли акценты с Бахмута на Соледар. Бахмут – это стратегическая точка, которая имеет два аспекта. Первый – Путин дал приказ взять Бахмут до Нового года, но российские солдаты его не взяли. Более того, с 1 августа в данном направлении они смогли продвинуться лишь на 15 километров. А это более чем скромный результат для "второй армии мира», - заметил эксперт.

По его словам, вторым аспектом является то, что Бахмут имеет стратегическое значение для россиян. Черник напомнил, что текущая война на 90% является войной артиллерий. Грузовиками из России орудия до передовой не довезти, поэтому для этого требуется железнодорожное полотно.

«Такой узел там есть, в Дебальцево (вспомните январь 2015 года и то, какие тяжелые бои за него тогда происходили). От Бахмута до Дебальцево всего 42 километра, тогда как РСЗО HIMARS работают на расстоянии до 84 километров. Следовательно, этот узел находится под угрозой украинских РСЗО, поэтому россиянам критически нужно оттеснить наши войска оттуда. Несколько месяцев РФ билась за это, как рыба об лед, но не смогла ничего достичь. Поэтому теперь добавился психологический аспект, из-за которого россиянам пришлось в спешке менять акценты», - пояснил эксперт.

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