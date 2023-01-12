закрыть
12 января 2023, четверг, 3:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники из пулеметов уничтожили группу «вагнеровцев» в Соледаре

  • 12.01.2023, 3:04
Украинские пограничники из пулеметов уничтожили группу «вагнеровцев» в Соледаре

Видео.

Украинские военные уничтожили группу «вагнеровцев» в Соледаре (Донецкая область) из крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«В начале января пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ сдерживали враждебное наступление на Соледар. Наша аэроразведка обнаружила группу пехоты противника. Информацию бойцы ГПСУ сообщили на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали вражеские действия», - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что приблизившись к позициям наших защитников, «вагнеровцы» попали под благодатный перекрестный огонь. Крупнокалиберные пулеметы нанесли врагу потери.

«Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала пограничная «птичка», - добавили в ГПСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин