Украинские пограничники из пулеметов уничтожили группу «вагнеровцев» в Соледаре 12.01.2023, 3:04

Видео.

Украинские военные уничтожили группу «вагнеровцев» в Соледаре (Донецкая область) из крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«В начале января пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ сдерживали враждебное наступление на Соледар. Наша аэроразведка обнаружила группу пехоты противника. Информацию бойцы ГПСУ сообщили на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали вражеские действия», - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что приблизившись к позициям наших защитников, «вагнеровцы» попали под благодатный перекрестный огонь. Крупнокалиберные пулеметы нанесли врагу потери.

«Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала пограничная «птичка», - добавили в ГПСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».