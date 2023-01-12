В Давос приедет рекордное число глав государств 12.01.2023, 5:39

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Всемирный экономический форум состоится 16 января.

Участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который состоится в период с 16 января по 20 января 2023 года, примут более 2 700 представителей 130 стран. Также ожидается рекордное (52) число глав государств и правительств.

Среди них президент Швейцарии в 2023 году Ален Берсе, канцлер Германии <>Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что Франция, Великобритания и США пришлют не глав государств и правительств, но делегации высокого уровня. Европейский центральный банк будет представлен его президентом Кристин Лагард. В стороне от Форума останется Китай и делегация России.

Президент США Джо Байден не будет участвовать в Форуме, но Вашингтон направит в горы Граубюндена делегацию высокого уровня, включая посланника по вопросам климата Джона Керри.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина готовится к участию во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Позиция и перспективы Украины там будут представлены.

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