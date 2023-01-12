Появились кадры новогоднего застолья «мобиков» в ПТУ Макеевки, по которым ударил HIMARS 12.01.2023, 8:05

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Среди «двухсотых» были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Родственники ликвидированных 31 декабря «мобиков» в Макеевке заявили, что не доверяют официальной версии «трагедии» от Минобороны Шойгу, и поделились фото, сделанное в ПТУ накануне взрывов.

На фото, как утверждается, запечатлено новогоднее застолье – десятки оккупантов радостно празднуют Новый год в закрытом помещении, на столе – еда и алкоголь.

Семьи погибших пожаловались в интервью Русской службы BBC, что командование набрало в рот воды и замалчивает настоящие причины массовой гибели «пушечного мяса».

«Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все парни в один голос говорят матерям, чтоб не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все тут понятно и без особого ума. Жалко парней, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают», - заявила сестра одного из выживших военнослужащих.

Другой россиянин, родственник одного из погибших, удивился словам замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил России Сергея Севрюкова, который 4 января заявил, что основная причина удара - «массовое использование личным составом мобильных телефонов», позволившее ВСУ «запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».

«Правда в том, что они все российские симки выбросили еще в Ростове, пока их везли в Макеевку, а потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по «Телеграму», - рассказал он журналистам.

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