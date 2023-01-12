закрыть
12 января 2023, четверг, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка объяснила, что стоит за отставкой Суровикина

  • 12.01.2023, 8:11
  • 10,664
Британская разведка объяснила, что стоит за отставкой Суровикина

Кремль меняет подход к ведению войны.

Смена командования российских оккупационных войск говорит об изменении подхода российского диктатора Владимира Путина к ведению войны против Украины, говорится в сообщении разведки Великобритании.

В разведке напомнили, что в среду, 11 января, Минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим оккупационными войсками в Украине главу Генштаба Валерия Герасимова. Его предшественника на этом посту Сергея Суровикина понизили до заместителя командующего.

Эти перестановки в Британии назвали признаком «значительного изменения в подходе президента России Путина к управлению войной» и «явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России».

«Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российских ультранационалистов и сообществом военных блогеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России началась война кланов за трон Путина
В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин
Закат над болотом промышленности  
Закат над болотом промышленности   Артем Черников
В клетке – трое свободных людей
В клетке – трое свободных людей Ирина Халип
Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин