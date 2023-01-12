Британская разведка объяснила, что стоит за отставкой Суровикина 12.01.2023, 8:11

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Кремль меняет подход к ведению войны.

Смена командования российских оккупационных войск говорит об изменении подхода российского диктатора Владимира Путина к ведению войны против Украины, говорится в сообщении разведки Великобритании.

В разведке напомнили, что в среду, 11 января, Минобороны страны-агрессора РФ назначило командующим оккупационными войсками в Украине главу Генштаба Валерия Герасимова. Его предшественника на этом посту Сергея Суровикина понизили до заместителя командующего.

Эти перестановки в Британии назвали признаком «значительного изменения в подходе президента России Путина к управлению войной» и «явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России».

«Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российских ультранационалистов и сообществом военных блогеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны», — говорится в сообщении.

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