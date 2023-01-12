Из-за атаки дрона Белгородская область РФ осталась без света
- 12.01.2023, 8:18
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Беспилотник повредил ЛЭП.
В Белгородской области (Российская Федерация) произошло обесточивание части региона по причине повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.
«Что-то задело высоковольтные провода в Северном. Передают что летательный аппарат упал на провода», - пишет «Белгородский осведомитель».
По данным Telegram-канала «Жесть Белгород», вспышка и частичное отключение света произошло из-за беспилотника, который зацепил провода ЛЭП.
«Читатели из поселка Северный сообщают о том, что примерно в 23:15 произошла яркая вспышка в небе, после чего отключился свет. До этого был слышен продолжительный гул», - говорится в публикации.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
Также в сети опубликовали видео и фото с места пожара и вероятного повреждения ЛЭП дроном.