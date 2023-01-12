Из-за атаки дрона Белгородская область РФ осталась без света 12.01.2023, 8:18

4,832

Беспилотник повредил ЛЭП.

В Белгородской области (Российская Федерация) произошло обесточивание части региона по причине повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.

«Что-то задело высоковольтные провода в Северном. Передают что летательный аппарат упал на провода», - пишет «Белгородский осведомитель».

По данным Telegram-канала «Жесть Белгород», вспышка и частичное отключение света произошло из-за беспилотника, который зацепил провода ЛЭП.

«Читатели из поселка Северный сообщают о том, что примерно в 23:15 произошла яркая вспышка в небе, после чего отключился свет. До этого был слышен продолжительный гул», - говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Также в сети опубликовали видео и фото с места пожара и вероятного повреждения ЛЭП дроном.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».