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Из-за атаки дрона Белгородская область РФ осталась без света

  • 12.01.2023, 8:18
  • 4,832
Из-за атаки дрона Белгородская область РФ осталась без света

Беспилотник повредил ЛЭП.

В Белгородской области (Российская Федерация) произошло обесточивание части региона по причине повреждения высоковольтных проводов якобы из-за падения беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел в среду, 11 января, поздно вечером, в поселке Северный.

«Что-то задело высоковольтные провода в Северном. Передают что летательный аппарат упал на провода», - пишет «Белгородский осведомитель».

По данным Telegram-канала «Жесть Белгород», вспышка и частичное отключение света произошло из-за беспилотника, который зацепил провода ЛЭП.

«Читатели из поселка Северный сообщают о том, что примерно в 23:15 произошла яркая вспышка в небе, после чего отключился свет. До этого был слышен продолжительный гул», - говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Также в сети опубликовали видео и фото с места пожара и вероятного повреждения ЛЭП дроном.

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