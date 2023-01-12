Медведев устроил истерику из-за передачи Украине танков Leopard

Медведев устроил истерику из-за передачи Украине танков Leopard14
- 12.01.2023, 8:35
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Замглавы Совбеза РФ прибег к бессмысленным угрозам.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев закатил истерику из-за того, что Польша решила передать Украине роту танков Leopard для защиты от российской агрессии.
Так, в своем Telegram-канале Медведев прибег к нелепым угрозам и заявил, что танки, которые получат ВСУ, «в любом случае скоро станут ржавым металлоломом».
Кроме того, российский чиновник-пропагандист язвительно задел суверенность Украины, назвав ее «искусственной страной».
«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет искусственную страну, что распадается на части», - написал он.