Предпоследний шаг Путина 12.01.2023, 8:40

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Замена «генерала Армагеддона» Суровикина на Герасимова имеет несколько аспектов.

Понижение в должности генерала Сергея Суровикина, который возглавлял оккупационные войска РФ в Украине, имеет несколько аспектов.

Произошедшее объяснил на своем канале в YouTube депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«С одной стороны, Запад начинает нам давать современные, мощные танки… А в это время, как ответ на новую западную помощь, ход Путина - меняет командующего войны против Украины, Суровикина на Герасимова. Это назначение имеет несколько аспектов», - рассказал депутат.

Во-первых, с его слов, перестановка указывает на то, что война идет не так, как хочет Кремль. Победные крики о Соледаре предназначены для успокоения россиян, власти РФ же прекрасно понимают, что все плохо и будет еще хуже.

Второй аспект - это внутренние разборки кремлевских элит. «Герасимов и Шойгу - это Минобороны, против которого воюет ФСБ, в том числе, руками и ртом Гиркина-Стрелкова и дуэта «Чифир вдвоем» Кадырова и Пригожина. Именно их ставленником был Суровикин… А теперь, как видим, Путин их отодвигает», - рассказал украинский нардеп.

Он уверен, что Пригожин и Кадыров были «пугалами». С их помощью Путин пытался доказать миру, что лучше у власти останется он, а не эти дикие персонажи.

«Мавры сделали свое дело, их пока отодвигают… В конце, может, эти «мавры» Путина еще и убьют. Но пока он их отодвигает, выводя на арену минобороновских. Идет реальная война, в которой ему нужен хоть минимальный результат. Не проиграть - это та задача, которую Путин ставит перед собой и Герасимовым», - рассказал Гончаренко.

Важно, что Герасимов как руководитель Генштаба ВС РФ является самым опытным военным в стране. С его помощью Путин надеется избежать катастрофы. Депутат уверен, что это назначение - предпоследний шаг диктатора.

«Последний будет, когда он сам себя назначит командующим… А дальше будет финал. Путин четко движется по стопам Николая II… Думаю, он пройдет николаевский путь до конца: до развала Российской Федерации и смерти в подвале. Исторически он движется к этому», - констатировал нардеп.

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