«Здесь наша рота и поляжет»: замерзшие военные РФ подняли бунт 9 12.01.2023, 8:48

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Оккупанты отказываются воевать в ледяных траншеях, пока командование разворовывает средства.

Рота военных РФ в Луганской области, которую бросили в -20°C на необорудованные позиции, записала видеообращение с жалобами Путину. Российские оккупанты, воюющие против Украины, взбунтовались и записали новую «челобитную».

Они жалуются, что их бросили на необорудованные позиции, и просят разобраться.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Мобилизованные из состава 392-го полка, 3-го батальона, 10-й роты сообщили в видеообращении, что предыдущие позиции оборудовали за свои личные деньги, покупая лопаты, буржуйки и прочее.

Однако там им остаться не позволили, а вывезли в чистое поле и бросили в обледеневших траншеях.

«Сейчас на улице мороз -20, нам предлагают жить здесь, во льду… Изначально, когда мы приехали в зону «СВО», нам говорили, что мы переедем на оборудованные позиции… Командование сообщает, что средства закончились. Более того, не стесняясь в выражениях, они в лоб нам говорят о том, что деньги просто своровали», - рассказал оккупант.

Он уверяет, что сейчас командование их шантажирует из-за отказа закрепляться на новых позициях: их лишили медицинской помощи и обеспечения.

« -20 мороз! Ребята здесь просто замерзнут, заболеют. Кто будет воевать вообще? (...) Ребята, здесь просто наша рота и поляжет, не успев встретиться с врагом», - пожаловался военный РФ.

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