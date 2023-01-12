ВСУ прорвали линию обороны российских войск возле Бахмута 12.01.2023, 8:59

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Попытки оккупантов продвинуться на этом участке потерпели крах.

В Донецкой области российские оккупанты в очередной раз провалили попытку продвинуться в Бахмуте. Как сообщает «Главред», вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

При этом в Соледаре, где украинские защитники продолжают держать оборону, фиксируется продвижение противника. Захватчики пытаются захватить город, который находится в 15 км от Бахмута.

Новые карты боев на этом направлении опубликовал ресурс DeepState.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в районе Клещиевки. Силы обороны Украины пресекли очередные попытки российских захватчиков продвинуться в Бахмуте, и оккупанты снова потерпели там крах.

«Зафиксировано продвижение врага в Соледаре. Враг давит на юго-западной окраине Соледара и на Красную Гору. Рекомендуем ожидать официальных сообщений по поводу ситуации в городе и воздержаться от теорий и предположений», - говорится в публикации.

На Авдеевском направлении войска РФ собрали силы и начали новое наступление на первомайское.

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