Украинские бойцы одним ударом из «Стугны» ликвидировали российскую БМП и 10 десантников 12.01.2023, 9:09

Кадры боя под Бахмутом.

Бойцы 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ показали кадры охоты на российскую бронемашину, пытавшуюся проникнуть вглубь украинских позиций под Бахмутом на Донетчине.

Информация обнародована в Telegram-канале «Бавовна» .

Благодаря видео от операторов «Стугны» можно понять, как именно происходит прицеливание и выстрел, попадающий в бронетехнику армии РФ.

Первые кадры видео демонстрируют монитор, на котором бойцы следят за продвижением российской БМП.

Оценив скорость продвижения вражеской техники, в определенное положение выставляют прицел – несколько впереди хода машины.

Раздается команда «Выстрел» и снаряд летит в сторону врага. За менее чем пол секунды – яркое попадание.

Некоторое время БМП армии РФ еще двигалась – похоже, по инерции.

Отметим, «Стугна-П» – украинский противотанковый ракетный комплекс, созданный КБ «Луч». ПТРК способен попадать в цель на расстоянии от 50 до 5 км, при этом пробивая броню толщиной 800 мм.

Стоимость ПТРК «Стугна-П» – ориентировочно 125 тыс. дол. (вдвое меньше американского ПТРК Javilin). Стоимость одного выстрела – 18-20 тыс. дол. (равна цене выстрела из NLAW).

На видео недостаточно четко видно, какое именно БМП уничтожено «Стугной». Поэтому оценить денежные утраты русского населения можно довольно приблизительно: от 200 тыс. долл. – если это была БМП-1 – до 2 млн. дол. – если БМП-2.

Отсюда можем резюмировать, что два оператора «Стугны» уничтожили российскую бронемашину, наполненную 10 единиц живой силы армии РФ. При этом они использовали ракету, которая в 55 дешевле российской БМП.

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