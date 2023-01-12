Сбор за пересечение границы в Витебской области продлили еще на два года
- 12.01.2023, 9:17
Но до конца января выезд будет бесплатным.
На территории Витебской области продлевается взимание сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пунктах пропуска. Решение об этом принял Витебский областной «совет депутатов» 30 декабря, а 12 января оно было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Сбор вводится на срок до 1 января 2025 года.
Платить нужно будет при выезде из страны через пункты пропуска на границе с Латвией («Григоровщина», «Гаврилино», «Урбаны», «Плюсы») и Литвой («Видзы», «Мольдевичи», «Лынтупы»).
Размер сбора составляет одну базовую величину — теперь это 37 рублей. Оплата производится за одно транспортное средство, имеющее не менее четырех колес и массой до пяти тонн. Плательщиком является водитель.
В соответствии с законом, сбор не платят:
высшие чиновники, члены «парламента», Совмина, правительственных делегаций;
иностранные политики и официальные лица, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов;
дипломаты, сотрудники международных организаций и межгосударственных образований и члены их семей;
люди, следующие на похороны близких родственников;
сопровождающие останки умерших;
участники ВОВ;
инвалиды ВОВ, инвалиды I и II группы, а также их сопровождающие;
участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
те, кто выезжает на лечение в санатории;
участники спортивных, культурных, образовательных мероприятий.
Витебский облсовет дополнительно освободил от уплаты сбора за выезд из страны следующие категории:
представители госорганов Беларуси, выезжающие в служебных целях;
иностранцы и лица без гражданства, приезжавшие в Беларусь по приглашению госорганов и госорганизаций;
иностранцы и лица без гражданства, которые въезжали в Беларусь по безвизовому режиму в связи с проведением «Славянского базара» при наличии билетов на фестиваль;
ветераны ВОВ и боевых действий на территории других государств при наличии белорусских подтверждающих документов;
иностранцы и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75−100%;
те, кто выезжает за границу для получения медпомощи, при наличии документов (или их копий) от Минздрава или принимающей организации, и те, кто приезжал в Беларусь для лечения, при наличии документов (копий) белорусской организации здравоохранения, а также их сопровождающие;
иностранцы, которые отдыхали в белорусских санаториях и оздоровительных организациях;
белорусы, выезжающие для ухода за членами семьи, близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью, а также белорусы и иностранцы, которые приезжали для такого ухода в Беларусь и возвращаются домой;
иностранцы, которые приезжали в Беларусь на похороны родственников;
те, кто перевозит стволовые клетки и органы для трансплантации;
те, кого депортируют или высылают.
Решение «депутатов» вступит в силу 1 февраля, с этой же даты начнет действовать требование об уплате сбора. Ранее такой сбор вводился в Витебской области с 1 августа 2021 года до 1 января 2023-го. То есть в январе границу можно пересекать бесплатно.