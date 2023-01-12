Соледар и Бахмут станут наибольшей «братской могилой» армии РФ 12.01.2023, 9:23

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Карты и анализ крупнейшей битвы на Донбассе.

На Донетчине и Луганщине проходят наиболее жесткие бои, результат которых может повлиять на то, как будет развиваться военная ситуация в ближайшие несколько месяцев, сообщает «Эспрессо».

Соледар и Бахмут

Еще до объявления перемирия между Новым годом и Рождеством накопившиеся вокруг Бахмута российские войска несколько снизили давление в лобовых атаках на город и перенаправили свои усилия на север и юг, чтобы взять город в полукольцо. Хотя полностью окружить Бахмут у оккупантов нет возможности, они пытаются взять под огневой контроль логистические маршруты и создать защитникам города дефицит боеприпасов.

Если раньше враг пытался протиснуться по дороге между Бахмутом и Соледаром, то сейчас захватчики одновременно ударили на Соледар с трех сторон и повсюду имели определенный успех, сдвинув линию столкновения на 1,5-2 км. Благодаря сосредоточению большого количества штурмовых групп и пренебрежению человеческими потерями оккупанты фактически по своим трупам частично зашли в центр Соледара, подошли к его северным окрестностям, а также почти полностью оккупировали село

Подгородное на юге и двигаются в направлении Красной Горы. Основное снабжение наших воинов на этом участке осуществляется по трассе Бахмут – Северск. Именно она и является главной тактической целью массированного наступления захватчиков, ведь ее захват существенно усложнит оборону Бахмута и Северска.

Несмотря на смещение линии столкновения, Силы Обороны контролируют значительную часть Соледара и не дают врагу прорвать фронт. На помощь подошло значительное количество военных из других бригад, которые постараются не только сдержать врага, но и отбросить его обратно.

В самом Бахмуте бои продолжаются на восточной окраине города вдоль улицы Максименко. Без всякого продвижения россиян в глубь города.

С юга враг ставит целью захват Клищиевки , которая мешает выходу на еще одну логистическую артерию, Константиновка – Бахмут. За 5 дней оккупанты смогли оккупировать около 2 км к западу от села.

Учитывая то, насколько много внимания сосредоточено вокруг этой битвы, можно заключить, что русские оккупанты отчаянно цепляются за единственное окно возможностей, чтобы достичь хоть каких-то политических целей. И чтобы иметь возможность отчитаться перед своим населением, что оно не зря гибнет. Через месяц, или скорее, ВСУ усилятся новыми укомплектованными бригадами, которые пойдут в контрнаступление.

Битва за Соледар и Бахмут точно уничтожит значительную часть «мобиков» с первой волны мобилизации, так что вторая волна придет не в помощь первой, а вместо нее, а потому перспективы у нее будут так же «могилизированы».

Луганщина

Поскольку как оккупанты, так и Силы Обороны бросают все силы в бои вокруг Бахмута, то другие участки фронта временно замерли. В Луганской области проходят позиционные бои и артиллерийские дуэли.

ВСУ продолжают создавать условия для окружения Кременной и выбили россиян из села Диброва на ее западных окрестностях. HIMARS уничтожили большое количество захватчиков в селе Лантратовка, а партизаны взорвали возле Нового Айдара железнодорожный путь, который является одной из главных логистических артерий этого участка фронта. А вблизи Сватово артиллерия уничтожила военную базу.

К западу от Сватового идут позиционные бои за контроль над трассой Купянск – Сватово – Кременная .

Южный фронт

За неделю ВСУ демилитаризовали более 10 складов боеприпасов и столько же военных баз, командных пунктов и штабов. Уже традиционно больше всего хлопок разгулялся на южном фронте. В продолжение «макеевского флешмоба» ВСУ ударили по скоплению врага в Херсонской области, в частности в Гавриловке Второй , где получили ранения и погибли около 500 оккупантов, а также по Раденску , в котором уничтожили состав ракет до комплексов С-300. В Новой Маячке два дня подряд ВСУ взорвали несколько складов боеприпасов.

В плавнях на Днепре возле Херсона украинские артиллеристы утопили русский катер.

На Запорожье в Васильевке украинские воины уничтожили штаб, а в Токмаке ежедневно сообщают о серьезных потерях врага.

Карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников.

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