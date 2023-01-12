Николай Статкевич рассказал, как встретил Новый год в ШИЗО 3 12.01.2023, 9:29

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Николай Статкевич

Лукашисты не смогли испортить настроение лидеру оппозиции.

Жена одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович, осужденного на 14 лет лишения свободы усиленного режима, рассказала, как политик встретил Новый год в Глубокской колонии, где содержится в «одиночке».

«Знаю, что ты будешь спрашивать об этом дне. Несмотря на мое скептическое отношение к «массовым» праздникам, сделал себе праздничные приятности — приберег вкусного на этот день. В том числе — еще ранее купленные апельсин и гранат.

Апельсином попрощался со старым годом, а гранатом встретил Новый, перенесенный мной на 20.00.

Долго не мог уснуть, настроение было радостным и спокойным. Ну а в 5.00 — подъем», — написал в письме Николай Статкевич.

Сейчас Николай Статкевич, по слову жены, находится в ШИЗО. И перед Новым годом был тоже.

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