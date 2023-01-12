Хорошие новости для ВСУ: что означает замена Суровикина на Герасимова 11 12.01.2023, 9:43

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Валерий Герасимов

Российскую армию ждет волна отказов и замена командиров подразделений на всех уровнях.

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего Объединенной группировкой войск РФ в Украине. Им стал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Примечательно, что данная замена не является хорошей новостью для армии России. Об этом сообщает Telegram-канал «Досье Шпиона».

«Суровикин назначен заместителем Герасимова. Существует, конечно, теоретическая вероятность перевода «Армагеддона» на другую должность, но она маловероятна. Похоже, это и есть «почетная пенсия», которой грозились Суровикину. Дальше бессрочный отпуск и забвение», – сообщает источник.

В Telegram-канале утверждается, что данная ротация может понести негативные последствия для ВС РФ. Ведь Суровикин пользовался доверием командиров на местах, в отличие от Герасимова.

«Предварительно могу сказать, что это печальные новости для ВС РФ. Убежден, что нас ждет волна отказов и замена командиров подразделений на всех уровнях», – говорится в сообщении.

Суровикин возглавлял группировку с начала октября: его назначили после взрыва на Крымском мосту. За время его руководства российская армия в том числе оставила Херсон.

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