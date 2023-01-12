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В Беларуси снова растут цены

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  • 12.01.2023, 9:40
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В Беларуси снова растут цены

Инфляция набирает обороты.

Белстат опубликовал данные о том, как менялись цены в декабре. После двух месяцев дефляции в страну снова вернулась инфляция — за месяц потребительские цены выросли на 0,4%.

На продовольственные товары в декабре цены увеличились на 0,7%. Услуги стали дороже по сравнению с ноябрем на 1,1%. А вот цены на непродовольственные товары снизились — на 0,4%.

В итоге за год цены в Беларуси выросли на 12,8% — такой показатель был зафиксирован в декабре. В ноябре инфляция в годовом выражении была 13,3%, в октябре — 15,2%, а в сентябре — 17,4%.

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