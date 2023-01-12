Ученые обнаружили «гения» среди динозавров 2 12.01.2023, 9:58

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Он имел такое же количество нейронов головного мозга, как и современные приматы.

Согласно новому исследованию, тиранозавры имели такое же количество нейронов головного мозга, как и современные приматы, и, возможно, были способны к решению проблем и даже к культуре, сообщают Daily Mail.

Динозавры правили Землей примерно 179 миллионов лет, прежде чем внезапно исчезли во время Мел-палеогенового вымирания примерно 66 миллионов лет назад.

До этого определенные виды развили птицевидные черты, такие как перья, крылья, когти и увеличенный череп. Это был постепенный процесс, начавшийся 100 миллионов лет назад и продолжавшийся еще десятки миллионов лет.

Поскольку мягкие ткани динозавров обычно не хранятся в окаменелостях, об их мозге доподлинно известно немного, но, учитывая родство с птицами, информацию о них можно почерпнуть из мозга современных эму и страусов.

В своем исследовании, опубликованном в журнале The Journal Of Comparative Neurology, доктор Сюзанна Эркулано-Хузель имела целью выявить когнитивные способности динозавров, таких как тиранозавры, путем изучения мозга современных зауропсид — птиц, черепах и чешуи.

Последние исследования показали, что, несмотря на свои маленькие головы, птицы разумны. Например, евразийские сойки способны противостоять искушению, чтобы получить лучшее вознаграждение, а вороны по разуму не уступают семилетнему ребенку.

Обнаружено, что птицы имеют больше нейронов на унцию мозга по сравнению с млекопитающими и приматами, что помогает им решать проблемы.

Доктор Эркулано-Хузель изучала окаменевшие черепа тероподов — группы двуногих динозавров, к которой принадлежит тианозавр и существующих зауропсидов с помощью компьютерной томографии.

Она заключила, что динозавры имели бы такую же массу мозга, как и птицы такого же размера, что можно проследить еще с доастероидных времен.

Таким образом, нейробиолог может представить мозг тиранозавра, увеличив мозг эму, страуса или курицы, поскольку они находятся в пропорции.

Далее она подсчитала, сколько нейронов имели бы тероподы, используя количество и массу мозга, известную для зауропсида.

Ее выводы свидетельствуют, что тиранозавр имел массу мозга 343 грамма и 3 289 000 000 теленцефалических нейронов, что недалеко от 2 875 000 000, обнаруженных у бабуинов.

Отдельное исследование с помощью математического уравнения показало, что количество нейронов у теплокровных животных коррелирует с продолжительностью их жизни.

Используя это уравнение, она предполагает, что тираннозавр прожил бы от 42 до 49 лет, несмотря на то, что самый старый известный экземпляр дожил до 28 лет.

В своем исследовании она пишет: «Двуногий хищник размером со слона, но ловкий, наделенный разумом макаки или бабуина, должен был быть чрезвычайно компетентным хищником.

Нынешние находки наводят на мысль, что тероподовые динозавры, такие как тиранозавры, с даже большим количеством теленцефальных нейронов, чем современные корвиды, имели биологическую возможность использовать и производить инструменты, а также развивать культуру, подобно современным птицам и приматам».

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