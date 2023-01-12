Анджей Дуда объяснил механизм передачи танков Leopard Украине 3 12.01.2023, 10:04

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Фото: PAP

Может быть создана бригадная боевая группа или еще большая воинская часть.

Президент Польши Анджей Дуда объяснил анонсированное им решение передать Украине роту западных танков Leopard 2.

Об этом сообщает «Польское радио».

Польский президент напомнил, что Варшава передаст Киеву западные танки в рамках международной коалиции.

«Мы будем стремиться на международном уровне, чтобы эта коалиция была сформирована целым рядом стран, которые внесут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение», — отметил Анджей Дуда.

« Рота — это небольшая, я бы даже сказал, символическая единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или еще большая воинская часть, которая будет иметь действительно большое военное значение в обороне Украины — вот чего мы хотим достичь», – объяснил он.

Глава Польши выразил надежду, что такое формирование, оснащенное техникой по стандартам НАТО, сможет создать «серьезную блокаду, железную стену для российской агрессии против Украины».

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